В Харьковской области, вслед за другими регионами, введен режим чрезвычайной ситуации.

Такое решение было принято в связи с зафиксированным случаем коронавирусной инфекции у жительницы областного центра, которая оказалась жена заместителя главы облсовета.

Об этом заявил глава области Алексей Кучера на экстренном заседании профильной комиссии, передает официальный сайт ХОГА.

"Она (инфицированная харьковчанка - Ред.) находится в Киевской области, но сейчас еще не установлен круг лиц, с которым она общалась, были ли среди них харьковчане. Мы сейчас этим занимаемся, но не можем терять время. С учетом этого и того, что в целом ситуация осложняется, считаем необходимым ввести с сегодняшнего дня чрезвычайную ситуацию в регионе", - сообщил губернатор

Теперь руководители структурных подразделений Харьковской облгосадминистраци, главы РГА, городские головы городов областного значения, а также руководители органов местного самоуправления должны обеспечить выполнение противоэпидемических мер с целью недопущения распространения коронавируса COVID-19.

Управления развития транспортной инфраструктуры, торговли и финансовых ресурсов и департамент экономики и международных отношений ХОГА должны проанализировать вопрос о возможности полного запрета работы пассажирского транспорта и проанализировать порядок действий на случай введения такого запрета.

Кроме того, главы РГА районов, граничащих с Луганской, Днепропетровской Полтавской и Сумской областями совместно с ГУ Нацполиции в области и Управлением патрульной полиции в области следует подготовить план действий на случай запрета пересечения транспортом административной границы Харьковской области.

Кучер также анонсировал создание специального штаба по ликвидации чрезвычайной ситуации в регионе. Ожидается, что руководить им будет замглавы ХОГА Михаил Черняк.

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