В Испании за день количество зараженных новым коронавирусом Covid-19 увеличилось на 4946 человек. Общее количество больных теперь составляет 24 926 человек.

Как передает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на министерство здравоохранения Испании, за день погибли 324 человека.

Общее количество смертей в стране увеличилось до 1 326 человек. При этом выздоровели 2 125 граждан.

Ранее мы писали, что число заразившихся коронавирусом в Испании за сутки выросло почти на 2 тысячи человек и составило 20 410 человек. При этом только за последние сутки от последствий заражения умерли 276 человек, а общее число погибших в стране составило 1 043 человека.

Больше заболевших, чем в Испании, только в Италии, которая вышла в лидеры по этому показателю, и Китае.

Также мы писали, что за сутки в Германии заразились коронавирусом более 3 тысяч человек