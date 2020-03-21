Власти Турции прекратили авиасообщение с Украиной и еще 45 странами в рамках борьбы с распространением коронавируса. Эта мера вступила в силу с 16:00 по Киеву.

Об этом сообщили в Министерстве транспорта и инфраструктуры Турции, передает информагентство Anadolu.

Так, в списке стран, с которыми Турция прекратила авиасообщение появились: Украина, Германия, Ангола, Австрия, Азербайджан, Бангладеш, Бельгия, ОАЭ, Великобритания, Алжир, Джибути, Чад, Чехия, Китай, Дания, Доминика, Экватор, Экваториальная Гвинея, Марокко, Кот-д'Ивуар, Франция, Филиппины, Финляндия, Франция, Гватемала, Южная Корея, Грузия, Индия, Нидерланды, Ирак, Иран, Ирландия, Испания, Швеция, Швейцария, Италия, Камерун, Канада, Черногория, Казахстан, Кения, ТРСК, Колумбия, Косово, Кувейт, Северная Македония, Латвия, Ливан, Венгрия, Египет, Монголия, Молдова, Мавритания, Непал, Нигер, Норвегия, Узбекистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Словения, Шри-Ланка, Судан, Саудовская Аравия, Тайвань, Тунис, Оман и Иордания.

Таким образом, число стран, с которыми Турция прекратила авиасообщение, достигнет 68.

На данный момент в Турции зафиксировано 670 случаев заражения коронавирусной инфекцией Covid-19. 9 человек погибли.

Ранее мы писали, что недавно в этой стране от коронавируса скончался мужчина, которого заразил его же сотрудник на работе.

Напомним, что власти Турции приняли решение отложить введение налога на проживание в отелях из-за пандемии коронавируса.