Украинские силовики подготовили ряд рекомендаций для граждан в связи со вспышкой домашнего насилия в странах, которые ввели карантин как и наша страны. На такие вызовы, кроме специальных отрядов, будут также выезжать подразделения Национальной полиции.

Как рассказала замминистра МВД Екатерина Павличенко, в группе риска находятся те семьи, в которых один из взрослых потерял работу.

"По нашему мнению, в группе риска сейчас находятся не только семьи, где ранее были зафиксированы случаи домашнего насилия, но и те, кто временно потерял работу или заработок, семьи со сложной финансовой или жилищной ситуацией или семьи, где есть пожилые либо недееспособные люди. Все это, помноженное на психологическое давление в период карантина, может вызвать агрессию и напряжение в семье. Около 70% женщин, ведь именно они чаще всего выступают в таких случаях пострадавшей стороной, убеждены, что насилие - это только когда тебя бьют, но это не так. Все начинается с психологического давления, когда вас унижают", - сказала она.

Павличенко утверждает, что в случае опасности нужно срочно набрать 102 или "горячую линию". Однако пока повышения количества звонков не наблюдается.

"Мы понимаем, что домашнее насилие является проблемой нашего общества и сейчас не теряет своей актуальности", - считает замминистра МВД.

Кроме того, к правоохранителям рекомендуют обращаться и тем украинцам, которые знают о насилии у соседей.

Фото: mvs.gov.ua

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