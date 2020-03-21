Заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что 80% из тех, кто будет заражен коронавирусом, перенесут болезнь в легкой форме. Поэтому многих пациентов будут тестировать на дому.

Об этом Ляшко заявил в эфире программы "Шустер LIVE".

В случае необходимости МОЗ Украины будет усиливать мобильные группы врачей для проведения тестирований у пациентов дома.

Виктор Ляшко отметил, что только 5-7% заболевших, из опыта Италии и Испании, требуют реанимационных мероприятий и интенсивной терапии. Виктор Ляшко призвал граждан оставаться дома и пристально следить за своим здоровьем.

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Ранее "Страна" писала, что в селе под Черновцами, куда из Италии вернулись 150 заробитчан, коронавирусом заболели 11 человек.