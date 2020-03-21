Власти Украины готовятся ввести чрезвычайное положение. Это видно по риторике чиновников и постепенному ужесточению мер карантина.

Так, в Киеве с понедельника вообще отменяют пассажирские перевозки, возить будут лишь спецперсонал по пропускам отдельными маршрутами. Такие же меры вводят в других городах - Тернополе и Черкассах.

Без сомнений, то же самое скоро будет во всех или большинстве областных центров. Причем на очереди - и более драконовские меры. Их сегодня анонсировал глава МВД Арсен Аваков, а до него - озвучивали люди, близкие к министру.

То есть общество постепенно готовят к особому режиму.

"Страна" разбиралась, в каком виде могут ввести чрезвычайное положение и поможет ли это остановить эпидемию.

Артподготовка Авакова

Еще позавчера советник министра Иван Варченко написал Facebook пост, в котором заявил, что нужно отменить в Украине практически все права и свободы на время эпидемии.

А именно - ввести комендантский час, запретить под страхом штрафа выходить на улицу, пользоваться транспортом, закрыть весь бизнес, кроме критически важного, продукты распределять по карточкам, а также организовать оперативные штабы по противодействию пандемии с огромными полномочиями.

Также Варченко заявил, что общественный транспорт нужно пускать лишь для спецперсонала - как и произошло сегодня.

После этого поста Варченко раскритиковали за попытку ввести "диктатуру Авакова" в стране. Ведь по сути при таком режиме полиция становится всевластной.

Что сподвигло советника написать еще один пост, в котором он назвал свои рекомендации личной позицией, а не повесткой власти.

Однако тезис о введении ЧП вчера вечером повторил уже заместитель министра внутренних дел.

"Если мы увидим по динамике, что нам такими ограничительными карантинными мерами не удается остановить развитие вируса, тогда президент и И СНБО могут приянть решение о введении чрезвычайного положения", - заявил вчера на ток-шоу Савика Шустера замглавы МВД Антон Геращенко.

Точку поставило сегодняшнее заявление самого Арсена Авакова. Министр выложил в ФБ пространный текст о том, что меры карантина будут ужесточаться.

Он повторил все посылы своих людей с интересным уточнением - что о компенсациях и убытках будем думать "когда выживем".

"В стране уже введены ограничительные меры. ОНИ БУДУТ ЗНАЧИТЕЛЬНО ЖЕСТЧЕ в ближайшие дни – это продиктовано необходимостью! Это нужно делать!

ТОТАЛЬНЫЙ ПОЛНЫЙ КАРАНТИН – моя позиция, о которой хочу просить каждого из Вас и буду настаивать на нем, согласно моим полномочиям в органах власти.

На данный момент в стране должен работать только критически необходимые субъекты хозяйствования, вне зависимости от форм собственности!

Предприятия критической промышленной инфраструктуры – остальные должны быть закрыты и люди должны быть дома на карантине. НЕ УВОЛЕННЫЕ, НЕ ОТПРАВЛЕННЫЕ ЗА СВОЙ СЧЕТ – на карантине !!!! – о убытках и компенсациях подумаем и решим позже, когда выживем!

Должна быть проведена мобилизация ресурсов предприятий, организаций и учреждений и осуществлена переориентация отдельных предприятий на производство необходимой продукции, такой как медпрепараты, оборудование.

Людям не выходить из дома, кроме КРАЙНЕЙ необходимости – это должно стать жестким правилом в ближайшие дни! Ради тысяч и тысяч жизней!

Правительство, президентский штаб готовит такие варианты для решения. Моя позиция сделать это как можно раньше", - среди прочего написал Аваков.

В комментариях к своему посту он дал инсайд - с воскресенья в Киеве остановят общественный транспорт. Позже эту информацию подтвердил Виталий Кличко, только дату назвал другую - с понедельника.

То есть, как видим, меры лишь ужесточаются. Однако у муниципальных властей, да и у Кабмина нет полномочий начать ограничивать основные права и свободы напрямую. К примеру, ни Кличко, ни Шмыгаль не могут запретить украинцам выходить на улицы. Это может сделать лишь Верховная Рада, введя режим чрезвычайного положения.

Именно режим ЧП позволяет локально или по всей стране временно отменить конституционные права. И сделать как в Италии, да и других странах, где миллионы людей пересиживают пандемию дома под страхом штрафов и ареста.

Но решится ли украинская власть на этот шаг?

Будут ли вводить режим чрезвычайного положения

По информации "Страны", на следующей неделе Верховная Рада с большой долей вероятности соберется на внеочередное заседание и будет голосовать за введение режима ЧП.

Об этом нам рассказали источники в Офисе президента.

По их данным, решение президент уже принял. А посты Авакова и его подчиненных лишь готовят почву к этому сценарию.

"Решение Зеленским принято уже на 90%. 10% - это сомнения в том, что редим ЧП смогут реализовать. Некоторые советники отговаривают президента от такого шага, так как власти просто не смогут обеспечить реализацию этого режима, что просто обрушит государство. Но все-таки много аргументов за. На следующей неделе в регионы массово поступят тесты и будет понятна реальная картина с коронавирусом. Это может вызвать панику и дестабилизацию. И чтоб ее предотвратить и планируется ввести ЧП. Но оно не будет предусматривать масштабные ограничения прав и свобод человека. В основном - ограничения передвижения и ограничение проведения массовых акций, чтоб не допустить беспорядков", - говорит источник в ОП.

По закону режим чрезвычайного положения вводится так.

Президент издает указ, в котором перечисляет причины ЧП, где оно вводится территориально и какие ограничения предлагаются. На территории всей страны ЧП может длиться не более 30 дней, отдельных районов - до 60 дней.

Далее этот указ в срочном порядке рассматривает и утверждает - или не утверждает - Верховная Рада.

То есть последнее слово за парламентом.

Главный вопрос пока - в какой форме могут ввести ЧП в Украине?

Закон "О правовом режиме чрезвычайного положения" позволяет властям гибко применять инструментарий ограничений. Они могут быть как масштабными - вплоть до экспроприации автомобилей, запрета интернета и СМИ, так и в лайт-версии.

Если следовать букве закона, то именно второй вариант (без жестких ограничений) и должен быть введен.

Статья 4 говорит о том, что одна из причин введения ЧП - это пандемия.

Отсылки к данной статье в других местах закона не позволяют ограничений свободы слова, мобильной связи, интернета, радио и телевидения, а также политической деятельности.

Это видно по статье 18 того же закона. Там говорится о драконовских мерах по ограничению доступа к информации лишь при тех пунктах 4-й статьи, к которым пандемия не относится.

Судя по заявлениям властей, главная задача для них на данный момент - изолировать дома как можно большее количество людей. Сейчас законных оснований для недопуска граждан на улицу нет (поэтому и действуют косвенно, отменяя общественный транспорт). С введением ЧП они появятся. Вариаций множество - от круглосуточного запрета до комендантского часа.

Вопрос только, как отрегулируют выход на улицу за продуктами или, скажем, для выгула собак. В Европе это разрешено, хоть и в определенных рамках.

Вторая возможность, которую даст властям особый режим - это блокирование населенных пунктов, где идет вспышка болезни. Сейчас ограничивать въезд-выезд права не имеют. И поэтому из тех же охваченных пандемией Черновцов может приехать в Киев кто угодно.

Третья возможность - быстрая мобилизация резервов государственных и коммунальных предприятий. К примеру, автобусов для перевозки медиков в больницы. Или санаториев для изоляции больных. А также мобилизация персонала экстренных и спасательных служб.

В принципе, если будут внедрены только эти методы - чрезвычайное положение должно сработать и затормозить развитие вируса до наступления тепла.

Но что в реальности запишет Зеленский в свой указ - пока до конца неясно.

Украина уже имела похожий опыт в конце 2018 года, когда Петр Порошенко пытался ввести военное положение по всей стране и в самом жестком варианте. Однако Рада ему этого тогда сделать не позволила.

Интересно каким образом президент и парламент поступят сейчас. Введут ли ЧП, как и предусмотрено в законе, лишь с целью осуществления мероприятий направленных на предотвращение распространения эпидемии, либо, вопреки закону, впаяют режим ЧП на полную катушку, включая и масштабное ограничение прав и свобод человека, никак не связанное с борьбой с вирусом?

Это важный вопрос, на который стоит обратить внимание парламентариям при голосовании.

Ну и остается еще один важнейший вопрос - как украинцы могут позволить себе 30-60 дней не работать, при том, что миллионы людей арендуют жилье и живут от зарплаты до зарплаты. В той же Бельгии, к примеру, почти 700 тысяч работников в связи с вынужденным бездельем перевели на пособие по безработице - а это 1-2 тысячи евро в месяц. Можно прожить, если не выходить из дома.

В Украине же это, понятное дело, нереально. Поэтому ключевой вопрос - как власти будут помогать людям, которые из-за объявленного режима карантина и ЧП остались без зарплаты.

Аваков, правда, в своем посте предлагается этими вопросами не задаваться. "Об убытках и компенсациях подумаем и решим позже, когда выживем!", - пишет министр.

Но вряд ли такой подход устроит людей, которые прямо сейчас, а не "позже", должны будут решать как кормить свои семьи.