"Глава" так называемой "Луганской народной республики" Леонид Пасечник заявил, что граница с Украиной будет закрыта из-за распространения коронавируса с понедельника, 23 марта.

Как передает Telegram-канале "Раньше всех. Ну почти", решение вступает в силу с 00:00 понедельника.

"Глава самопровозглашенной "Луганской народной республики" Леонид Пасечник подписал указ, согласно которому въезд на территорию "ЛНР" со стороны Украины запрещен с 00:00 23 марта с целью недопущения распространения коронавируса", - говорится в сообщении.

Скриншот: t.me/bbbreaking

Напомним, в так называемой "ДНР" с полуночи 21 марта полночью закрыли линию разграничения с Украиной на въезд и выезд для всех граждан, независимо от их паспорта и прописки.

Кто и как может въехать и выехать из т. н. "ДНР" читайте в материале "Страны".