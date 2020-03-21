В селе Липины Луцкого района Волынской области экспресс-тест на коронавирус Covid-19 подтвердился у местного бизнесмена. Он недавно вернулся из Франции.

Как передают "Волынские новости", информацию подтвердил глава департамента здравоохранения Волынской ОГА Игорь Вещенюк.

"Результат экспресс-теста – позитивный. Проводятся лабораторные исследования", - сказал он.

В то же время глава местной областной больницы Руслан Морочковский рассказал, что у экспресс-теста есть существенный процент ошибки.

"Все окончательные результаты - после проведения лабораторного исследования", - подчеркнул он.

Известно, что на момент возвращения в Украину, у мужчины уже были жар и сухой кашель.

Напомним, полицейские в Житомирской области открыли уголовное производство в отношении местного жителя, который скрывая коронавирус, возил туристов в Украину. В контакт с ним вступали около 30 человек.

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