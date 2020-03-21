В Почаевской Лавре Украинской Православной Церкви не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом.

Об этом заявили в связи с тем, что в Молдове официально подтверждены 17 случаев заражения коронавирусом и в Кишиневе считают, что четверо инфицированных ввезли инфекцию именно из Украины, где посещали Почаевскую лавру.

Об этом сообщает Telegram-канал Правблог.

"Наш канал связался с представителями обители и попросил прокомментировать разгоняемую в СМИ информацию о паломниках из Молдавии, которые якобы заболели после посещения Почаевской Лавры. По словам наших собеседников, все в обители протекает в обычном режиме", - говорится в сообщении канала.

В лавре заявили, что "братия живы-здоровы, службы идут, случаев заражения коронавирусом не зафиксировано".

Скриншот: Telegram/Правблог

Ранее "Страна" писала, что в Офисе президента будут просить церкви отменить все богослужения на время карантина.

Также мы рассказывали, что полицейские в Житомирской области открыли уголовное производство в отношении местного жителя, который, скрывая коронавирус, возил туристов в Украину.