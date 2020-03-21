Украинский полузащитник Манчестер Сити Александр Зинченко представит Украину на онлайн-турнире по виртуальному футболу в период карантина.

Как говорится в Instagram-канале о футболе "433", турнир называется "План Б".

"Ни Евро, ни Лиги чемпионов, ни АПЛ... У кого-то есть план Б? У нас есть! Начиная со следующей неделе 32 игрока из 32 стран будут соревноваться в FIFA 20", - говорится в сообщении.

В турнире примут участие такие звезды как Ромелу Лукаку, Никола Миленкович, Эмерик Ляпорт, Чиро Иммобиле, Гранит Джака, а также другие популярные футболисты.

Старт турнира запланирован на следующую неделю.

Фото: instagram.com/433

Напомним, в УЕФА решили перенести Чемпионат Европы по футболу 2020 года на лето 2021 года из-за пандемии коронавируса. Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля.

Кроме того, сообщалось, что во всех европейских странах из-за коронавируса приостановили чемпионаты по футболу. Так, было принято решение перенести ближайшие туры чемпионата. Его пересмотрят после завершения карантинных постановлений в затронутых клубах и других возможных ситуациях, которые могут возникнуть.