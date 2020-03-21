Из-за того, что в мире продолжается пандемия атипичной пневмонии Covid-19, а также из-за того, что цены на нефть падают, пакет стимулирования американской экономики может быть больше $2 трлн. Еcли это произойдет, то финансовая поддержка экономики станет самой большой за всю историю.

Об этом сообщил телеканалу Fox News главный экономический советник президента США Ларри Кудлоу.

"Минимальный размер пакета, который мы рассматриваем, составляет $1,4 трлн, но мы можем увеличить его, чтобы оказать помощь определенным секторам, и мы получим более $2 трлн, чтобы бороться с вирусом экономическими средствами", - сказал советник.

Сейчас законопроект о пакете помощи рассматривается в Конгрессе США. Он предусматривает поддержку авиакомпаний и других наиболее пострадавших секторов экономики, а также помощь малому бизнесу. Его могут принять уже на следующей неделе.

Ранее "Страна" писала, что в Bank of America предсказали падение экономики США на 12% во втором квартале.

Также мы рассказывали, что в четверг, 19 марта, стоимость нефти эталонных марок продолжила заметный рост на торгах после обвала накануне.