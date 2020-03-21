Полицейские в Житомирской области открыли уголовное производство в отношении местного жителя, который скрывая коронавирус, возил туристов в Украину. В контакт с ним вступали около 30 человек.

Как передает пресс-служба правоохранителей, сейчас полиция устанавливает круг лиц, которые могут быть заражены болезнью.

"Уголовное производство открыто по ст. 325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины. В ходе досудебного расследования проверяется информация о сокрытии сведений больным Covid-19 о причастности к перевозке организованной группы туристов в Австрию и обратно в Украину", - говорится в сообщении.

Также правоохранители объяснили мужчине необходимость соблюдения режима самоизоляции.

Ранее мы писали, что житель Житомира, у которого в четверг, 19 марта обнаружили коронавирус Covid-19, работает в турфирме. Он скрыл информацию о своих контактах, но уже известно, что за рубежом он находился вместе с группой туристов.

Также мы рассказывали, что появились подробности третьей в Украине смерти от коронавируса.