Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что сегодня, 21 марта, из Киева отправятся спецрейс "4 столицы", который вернет граждан из Беларуси, Литвы и Латвии. Ожидается, что обратно в Киев железнодорожный состав должен будет вернуться 23 марта.

Как сообщил министр в Telegram-канале, маршрут поезда составлен так, что он пройдет через через Минск, Вильнюс и Ригу.

"Назначен специальный рейс "4 столицы". На нем отправим из Киева граждан Беларуси, Литвы и Латвии, а затем вернем домой украинцев, находящихся в этих странах. Поезд отправится 21 марта из Киева в 12:55, прибудет в Минск 22 марта в 00:05, в Вильнюс - 22 марта в 3:48 и в Ригу - 22 марта в 8:29. В обратном направлении поезд отправится 22 марта в 19:40 из Риги и сделает остановки для посадки пассажиров в Шауляе 22 марта в 21:58, Вильнюсе - 23 марта в 00:30. В Киев поезд прибудет 23 марта в 16:42", - говорится в сообщении.

Также Криклий уточнил, что билеты для украинцев, который находятся в Латвии, будут доступны на сайте Укрзализныци.

Скриншот: t.me/vladyslavkryklii

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил главам областных государственных администраций обеспечить вывоз людей с авто- и железнодорожных вокзалов, куда 18 марта должны прибывать рейсы, выехавшие еще до запрета межобластного и междугороднего сообщения.

Ранее "Страна" писала, что "Укрзализныця" с 18 марта закрывает ж/д вокзалы, а к кассам на возврат билетов пускают по 10 человек.