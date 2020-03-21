Сегодня, 21 марта, мэр Киева Виталий Кличко в своем экстренном обращении объявил о том, что с понедельника, 23 марта, в Киеве будет остановлен общественный транспорт. Он призвал всех киевлян более строго придерживаться карантина.

Об этом мэр объявил на онлайн-брифинге.

Виталий Кличко заявил о полной остановке общественного транспорта. Троллейбусы и автобусы будут перевозить пассажиров только из некоторых сфер - медицинских работников, работников правоохранительных органов, учителей, работников экстренных служб. Кроме того, транспорт будет возить работников стратегических предприятий и продавцов магазинов и аптек. Ездить они смогут только по специальным пропускам, которые мэрия Киева сейчас передает на все необходимые предприятия.

Ограничения касаются только общественного транспорта, личные автомобили смогут ездить по улицам Киева.

Мэр Киева призвал всех с пониманием отнестись к ситуации и привел в пример Китай и Италию. Он рассказал, что из Уханя Киев получил целую стопку инструкций о том, как остановить инфекцию. Инструкция основана на опыте китайцев по борьбе с эпидемией.

Кличко подчеркнул, что это непопулярный шаг, но он сделает все, чтобы не допустить эпидемии в Киеве. Мэр так же завил, что полицейское патрулирование будет усилено.

Кроме того, Кличко призвал не выходить на прогулки в парки и на улицы, не водить детей на детские площадки, не собираться компаниями и сидеть дома. И вообще выходить на улицу только в экстренных случаях.

Видео: YouTube/Київська міська державна адміністрація

Ранее "Страна" писала, что после Киева работу общественного транспорта с понедельника остановят и в Тернополе.

Также мы рассказывали, что в Офисе президента будут просить церкви отменить все богослужения на время карантина.