В украинской таможне заявили, что поставки медицинских масок в Испанию были легальны, поскольку их вывезли из страны еще 2 и 6 марта, респираторы покинули страну 3 и 7 марта. А запрет на вывоз медицинских товаров и средств вступил в силу в Украине только с 11 марта.

Как сообщает "Новая таможня" в Facebook, после вступления закона в силу, была пресечена попытка вывоза 260 000 масок и респираторов.

"Относительно нелегального вывоза масок (респираторов) из Украины в Испанию. В СМИ появилось сообщение о том, как в Испании разгружают респираторы с Украины. Экспорт этих масок состоялся еще 2-го и 6-го марта и является легальной поставкой товара. Респираторы пересекли украинскую границу 3-го и 7-го марта соответственно. Постановление Правительства №214, запрещающее экспорт медицинских товаров и лекарственных средств, в частности масок и респираторов, было принято 11 марта 2020 года и вступило в силу после опубликования", - говорится в сообщении.

Таким образом, считают в таможне, они придерживались буквы закона.

Скриншот: facebook.com/uanewcustoms

Напомним, испанский телеканал RTVE показал, как в страну прибыла партия респираторов из Украины. Этими кадрами канал проиллюстрировал сюжет о нехватке защитных материалов в стране.

Ранее "Страна" писала, что полиция пресекла вывоз 80 тысяч масок через Закарпатскую таможню.