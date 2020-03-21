После решения мэра Киева и власти Тернополя (здесь в области обнаружили коронавирус у священника - Ред.), приостановят работу общественного транспорта. Троллейбусы и автобусы перестанут возить пассажиров уже с понедельника, 23 марта.

Об этом сообщает Тернопольский штаб по борьбе с коронавирусом.

"С понедельника, 23 марта, в Тернополе приостановят работу общественного транспорта. Перевозить будут только работников, которые в условиях чрезвычайной ситуации обеспечивают жизнедеятельность города (медиков, работников органов государственной власти и местного самоуправления, коммунальщиков, а также работников предприятий, обеспечивающих производство продуктов, аптек, Тернопольской дирекции "Укрпочта", работников аварийных служб", - говорится в сообщении.

Перевозить этих людей будут исключительно в защитных масках по маршрутам: троллейбусы №№ 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11 и автобусы №№1-А, 5А, 6, 8, 23, 25, 35. Медиков из районов будут довозить спецрейсами. Пользоваться спецтранспортом можно будет только при наличии специальных удостоверений.

На въездах в Тернополь создадут санитарно-контрольные посты. Там будут проводить температурный скрининг, осмотр, предоставлять советы, а при необходимости направлять в больницу.

Скриншот: Facebook/Тернопільський штаб для боротьби з коронавірусом

Ранее "Страна" писала, что Киев полностью останавливает общественный транспорт с воскресенья.

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