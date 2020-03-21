В Ирпене Киевской области полиция задержала 38-летнего местного жителя, который продавал несертифицированные тесты на коронавирус Covid-19. Цена одного из них составляла 750 гривен.

Как передает департамент киберполиции НПУ, теперь задержанный будет обязан уплатить штраф в размере 17 500 гривен.

"Установлено, что фигурант, используя мессенджер, разместил объявление о продаже теста на короновирус в одном из сообществ. Цена одного такого теста составляла 750 гривен. Согласно информации Министерства здравоохранения Украины, указанный тест не получил декларацию о соответствии в Украине. Кроме этого, в Гослекслужбе отметили, что в соответствующем Реестре лиц отсутствует информация относительно лица, ответственного за производство медицинских изделий для диагностики Covid-19", - говорится в сообщении.

Также в полиции уточнили, что изъяли у мужчины три сотни тестов, а также составили на него административный протокол.

Напомним, министр внутренних дел Арсен Аваков утверждает, что в Киеве с воскресенья, 22 марта, перестанут работать перевозки в общественном транспорте. Исключение будет сделано лишь для медицинских работников, работников экстренных служб, аптек и продовольственных магазинов.

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