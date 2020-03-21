В Грузии на месяц ввели чрезвычайное положение. Причина ЧП - распространение коронавируса. Указ о введении чрезвычайного положения подписала президент страны Саломе Зурабишвили.

Об этом в субботу, 21 марта, сообщает "РИА Новости".

Ввести чрезвычайное положение призвал премьер-министр Георгий Гахария, он выступил с предложением на брифинге.

"Призываем президента Грузии принять чрезвычайное положение на один месяц", - подчеркнул премьер Гахария.

Власти Грузии приняли решение по итогам профильной комиссии. Число заражённых коронавирусом в стране уже достигло 47. Одного пациента удалось вылечить.

Ранее "Страна" писала, что из Египта и Грузии эвакуируют украинцев.

Также мы рассказывали, что в Киеве с воскресенья, 22 марта, перестанут работать перевозки в общественном транспорте.