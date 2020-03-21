В Киеве с понедельника вводятся новые экстренные меры борьбы с коронавирусом. Это полное ограничение пассажирских перевозок. Исключение - для спецперсонала: медиков, работников экстренных служб.

Новые драконовские меры еще раньше анонсировал в Facebook глава МВД Арсен Аваков. Потом более подробно в своем видеообращении описал мэр Киева Виталий Кличко (который, напомним, еще вчера предрекал, что режим скорее всего будет ужесточен).

Приводим главные заявления градоначальника о новом витке карантина в столице.



"С понедельника, 23 марта, общественный транспорт столицы перевозить исключительно тех пассажиров, которые едут на работу на предприятия, обеспечивающие критически важные сферы жизни нашего города. Это медицинские работники, спасатели, правоохранители, специалисты сферы ЖКХ, люди, которые работают в продуктовых магазинах и аптеках.

Также сотрудники стратегических предприятий.

Для таких перевозок разработаны маршруты общественного транспорта, схемы которых будут опубликованы уже сегодня.

Ездить в транспорте они смогут только при наличии специального пропуска. Такие пропуска мы сейчас передаем на все необходимые предприятия.

Все остальные пользоваться общественным транспортом на время ограничений не смогут", - заявил мэр и добавил, что личного автотранспорта это не касается.

Детальнее о ситуации с карантином - в нашей онлайн-хронике.

Полный текст обращения Кличко:

"Я обращаюсь к киевлянам!

Мы живем в новых реалиях. Которых многие, к сожалению, до сих пор не поняли.

Инфекция коронавируса стремительно распространяется.

А введенных ограничительных мероприятий придерживаются далеко не все киевляне и предприятия.

Городские власти, - понимая всю серьезность ситуации и возможные ее последствия для здоровья и жизни людей, - вынуждены вводить более строгие ограничения.

Я общаюсь со многими коллегами из других стран. В частности, и с мэрией Уханя.

Вчера мы, можно сказать, получили целую книгу. Хочу показать. Это рекомендации властей Уханя и китайских специалистов, составленные на основе их опыта в остановке распространения вируса.

Мы их изучили, проанализировали.

Один из главных мер - это строгое ограничение контактов между людьми. Максимальная изоляция по домам.

Поскольку, и об этом говорят многие специалисты, у одного носителя - от 35-ти до 100-и лиц контактов. Поэтому вирус и распространяется так быстро.

В этих условиях мы должны принимать более действенные меры для ограничения социальных контактов в нашем городе.

Поэтому, с понедельника, 23 марта, общественный транспорт столицы будет перевозить исключительно тех пассажиров, которые едут на работу на предприятия, обеспечивающие критически важные сферы жизни нашего города. Это медицинские работники, спасатели, правоохранители, специалисты сферы ЖКХ, люди, которые работают в продуктовых магазинах и аптеках. Также сотрудники стратегических предприятий.

Для таких перевозок разработаны маршруты общественного транспорта, схемы которых будут опубликованы уже сегодня.

Ездить в транспорте они смогут только при наличии специального пропуска (хочу продемонстрировать) для проезда в городском транспорте. Такие пропуска мы сейчас передаем на все необходимые предприятия.

Все остальные пользоваться общественным транспортом на время ограничений не смогут.

Я понимаю, что это очень непопулярный шаг. Но мне сейчас не до рейтингов и не до популизма!

Главное - удержать ситуацию и выиграть время! Не дать вирусу охватить столицу.

Полиция должна обеспечить соблюдение этих ограничений. И усилить охрану общественного порядка на улицах города.

Я обращаюсь к киевлянам: призывы оставаться дома - означают оставаться дома! Не надо устраивать шашлыки в парках, вести детей на детские площадки, гулять компаниями по улицам.

Ваше здоровье - в ваших руках!

И, если вы думаете, что угроза вируса - это сказка, которой вас пугают, посмотрите видеокадры из Италии. Где происходит ужасная трагедия!

Также отмечу: ограничение проезда в общественном транспорте не касается передвижения по городу личного транспорта.

Я обращаюсь еще раз и к руководителям учреждений и предприятий - максимально перевести всех работников на дистанционную работу!

Отдельно хочу обратиться к Правительству и Пограничной службе: в эти дни, когда в Киев прибывают самолеты с украинцами из-за рубежа, необходим строгий контроль за тем, чтобы эти люди находились две недели на домашнем режиме! Иначе мы получим более 35000 возможных носителей инфекции!

По сигналам, которые к нам поступают, людей в аэропорту об этом не предупреждают! Я призываю усилить контроль за информированием пассажиров и соблюдением ими рекомендаций.

Друзья! Да, будет сложно. Да, Киев некоторое время не будет жить привычным ритмом, но все, что делается, делается ради безопасности и здоровья каждого из нас.

Спасибо вам за понимание! И я буду также дальше информировать каждого из вас.

Берегите себя!"