Президент Украины Владимир Зеленский выразил свои соболезнования в связи с гибелью известного социолога и директор Фонда Демократические инициативы имени Илька Кучерива Ирины Бекешкиной.

Как сообщает пресс-служба президента, это большая потеря не только для социологии, а и для всей страны.

"Ушла из жизни директор Фонда"Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, старший научный сотрудник Института социологии НАН Украины Ирина Бекешкина. Это большая утрата не только для украинской социологии, но и для всей страны. Ведь своим профессионализмом, умом и объективностью пани Ирина помогала власти услышать голос народа, его чаяния и стремления. Ее вклад в развитие демократии и гражданского общества неоценим", - говорится в сообщении.

В связи с трагедией, в Офисе Зеленского выразили глубокие соболезнования родным и близким, а также коллегам Ирины Бекешкиной.

Скриншот: facebook.com/president.gov.ua

Напомним, о смерти Бекешкиной стало известно сегодня, 21 марта. 4 февраля ей исполнилось 68 лет.

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