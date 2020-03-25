В Украине продолжается карантин из-за распространения коронавируса. Среди заразившихся - много известных украинцев, которые ездили за границу.

Их, по разным данным и с учетом заразившихся членов семей - уже до девяти человек. Это народные депутаты, их родственники и даже влиятельный олигарх.

Учитывая, что все они плотно общались с другими представителями политической тусовки, не исключено, что заболевших может стать больше. Особенно в Раде, где на самоизоляцию уже уходят десятки нардепов. То есть парламент оказался под угрозой быть парализованным. Поэтому в Раде сейчас пытаются перевести работу в онлайн-режим - появился уже и законопроект по этому поводу. Но для того, чтоб его принять, нужно собраться в зале заседаний Рады. Замкнутый круг.

"Страна" собрала данные, кто из известных украинцев заразился Covid-19 и откуда они подхватили заразу.

Депутат Сергей Шахов

Первым стало известно о депутате Сергее Шахове. Это член группы "Доверие", мажоритарщик из Луганской области. Впервые о болезни Шахова "Стране" сообщили источники в "Слуге народа". А во внутреннем чате мажоритарщиков фракции стал курсировать документ с данными о диагнозе нардепа.

17 марта в сводке Минздрава говорилось о первом заболевшем в Киевской области. Все, что было известно, что это 44-летний мужчина (как и Шахов). Сам нардеп, который с 8 по 11 марта был во Франции на горнолыжном курорте Куршевель, сначала отрицал диагноз.

"Коронавирус у них в головах, у тех, кто такую чушь говорит. У меня была температура, реально вызывал врачей. Это обычное ОРВИ. Сейчас чувствую себя нормально. А этим, которые запускают всякие слухи, наверное, нужно больше паники. Вообще считаю, что каждому нужно поберечься и ответственно относиться к своему здоровью", - заявил он "Стране" утром 18 марта.

Однако в этот же день Шахов подтвердил, что болен Covid-19. Он записал соответствующее видео и выложил его на своей страничке в Facebook.

"Началось все это три дня назад. Температура началась 38, и я, как нормальный гражданин Украины, вызвал врачей и сдал анализы сначала на грипп. Анализы показали отрицательную форму. Когда я спросил, есть ли тест на коронавирус, врачи ответили, что нет... Вызвал на второй день врачей, чтобы проверили легкие и температуру. Дали простые рецепты: больше пить воды, можно махнуть 50 грамм, но я не пью... И в этой ситуации я просто, как лечила меня мама, бабушка: малина, лимон... И сегодня я чувствую себя уже нормально, температура упала", - рассказал Шахов.

Он добавил, что когда общался с врачами, все же попросил их взять анализы на коронавирус. И лаборатория спустя несколько дней подтвердила его наличие в организме.

После этого сдавать тесты на болезнь отправили 79 человек.

Самому депутату сначала предоставлялось амбулаторное лечение в условиях самоизоляции. Позже выяснилось, что заболела и его жена.

Спустя три дня после подтверждения диагноза нардеп рассказал об ухудшении состояния.

"Сегодня появилось головокружение, больше кашель и жидкий стул. Температура была утром более-менее нормальная - 37,3. Сейчас чуть приподнялась. Пью много жидкости... Сегодня седьмой день моей болезни и, в принципе, я ощущают себя более-менее, супруга также более-менее себя ощущает", - рассказал Шахов и добавил, что новости о коронавирусе вызывают у людей панику, из-за которой они и начинают болеть.

"Если не будет этого страха, то вы его (коронавирус - Ред.), конечно же, преодолеете", - отметил Шахов во время видеотрансляции в Facebook.

Однако позже депутата отправили в больницу с пневмонией. Интересно, что ранее Сергей Шахов, говорил, что коронавируса нет. Он утверждал это с трибуны парламента. Видео опубликовано в Telegram-канале "Политика страны".

На кадрах видно, как Шахов 21 февраля выступал с трибуны в Верховной Раде Украины, он экспрессивно говорит: "Насколько мы видим, коронавируса никакого нет, а есть коронавирус в головах у чиновников".

Замглавы облсовета и его жена

Первой заболевшей коронавирусом харьковчанкой оказалась жена заместителя председателя Харьковского облсовета Владимира Скоробагача Виктория. Они с мужем были в начале марта в Куршевеле. Также как и Шахов.

О первом случае в Харьковской области 20 марта сообщили в МОЗ. Правда, местные власти уточнили, что речь идет о жительнице Харькова, но она находится на территории Киевской области и после поездки в Европу в Харьков не въезжала.

Сам Скоробогач тоже серьезно заболел. Позже его тесты также подтвердили коронавирус, заявила местным СМИ его пресс-секретарь Виктория Петрухина.

Владимир Скоробогач. Фото: skorobagach.kharkov.ua

Нардеп Вельможный

21 марта стало известно, что еще один депутат Верховной Рады оказался инфицирован коронавирусом. Вторым народным избранником стал Сергей Вельможный - коллега заболевшего Сергея Шахова из группы "Доверие". Об этом сообщил сам Шахов, которого госпитализировали с пневмонией в Александровскую больницу.

Как именно и где был заражен Вельможный - не уточняется.

Сергей Вельможный

Позже сам Сергей Вельможный сообщил, что его госпитализировали вместе с сыном.

"Сейчас нахожусь в инфекционном отделении Александровской больницы. Сегодня мы с сыном прошли обследование и сдали тест на коронавирус, ждем результатов. Высокая температура все еще держится. Отдельная благодарность врачам, которые прибыли вчера на мой вызов - они сработали профессионально, согласно инструкции. Берегите себя и близких ", - написал нардеп в Facebook.

По неофициальной информации, у Вельможного лабораторный тест отрицательный, у сына - положительный. Но депутат сдавал анализы повторно, и пока нет их результата.

Вельможный, в отличие от Шахова, был на заседании 17 марта в Раде и выступал там. А до того был 16 марта на заседании согласительного совета и контактировал со многими депутатами.

В Раде он сидит в том же секторе, что и другие члены "Доверия" - Максим Ефимов, Василий Петевка, Александр Сухов, Борис Приходько, а также внефракционные депутаты Сергей Магера, Руслан Требушкин, Виктория Гриб.

"Слуга народа" Руслан Горбенко

23 марта коронавирус добрался до "Слуги народа". По крайней мере, 109 номер в партии Руслан Горбенко сообщил об одном положительном тесте.

"Я действительно в Александровской больницы, сдал два теста - один результат отрицательный, другой положительный. Сегодня сдал третий. Ждем результатов, их еще нет.

В среду на прошлой неделе вечером поднялась температура, в четверг был кашель, потом стало легче, в субботу я приехал в больницу настоял на рентгене, так как при прослушивании все будто бы было хорошо, обнаружили левостороннее воспаление легких.

С нардепом Шаховым не общался (в больнице не пересекаемся), с нардепом с ОПЗЖ, о котором тоже пишут СМИ, тоже. За рубежом последние месяцы не было. Вообще был на самоизоляции. В комитетах не был. На заседании во вторник был, но в маске. Переживаю за семью.

Прошу всех придерживаться советов сидеть дома и не паниковать. Не хотелось бы "болеть онлайн" и читать о себе в Интернете ложную информацию, будем вежливыми в эти сложные времена" - написал депутат в Facebook.

Судя по данным голосований на сайте Рады, он был в парламенте 17 марта, когда депутаты принимали законы по Covid-19.

Руслан Горбенко сидит в Верховной Раде рядом с Максимом Ткаченко, Сергеем Ионушасом, а сзади него глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко и Давид Арахамия. Через проход от него - Ирина Геращенко и за ней Петр Порошенко.

Внефракционный Сергей Рудик

У внефракционного народного депутата Сергея Рудика, который только в ноябре принес присягу, тесты тоже показали коронавирусную инфекцию. Об этом 24 марта в комментарии 4 каналу сообщила другая внефракционная нардеп Виктория Гриб.

Сергей Рудик. Фото: Facebook/ serhiy.rudyk.3

"Мне позвонили. Врач представилась и сказала, что, к сожалению, у моего коллеги Сергея Рудика, который в Верховной Раде сидит передо мной, что у него подтвердился тест на коронавирус", - рассказала Гриб. Она добавила, что сама с Рудиком в последний раз общалась 17 марта.

Также она предположила, от кого заболевший коллега мог заразиться. По ее словам, в тот же день, 17 марта, Рудик общался с Сергеем Вельможным, у которого позже диагностировали коронавирус.



В Раде Рудик сидит недалеко от группы "Доверие".

Валерий Хорошковский

Но не только депутаты подхватили коронавирус.

Влиятельный украинский политик и бизнесмен Валерий Хорошковский 24 марта лег в больницу с подозрением на коронавирус. По другим данным, тест на инфицирование коронавирусом уже дал положительный результат.

Об этом в эфире телеканала "Наш" заявил народный депутат от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива.

По словам парламентария, Хорошковский поступил в Александровскую клиническую больницу Киева. Врачи проверяют его диагноз Сovid-19.

Слова Кивы подтвердил и его однопартиец Вадим Рабинович. "Хорошковский с подтвержденным диагнозом в больнице", - коротко написал Рабинович в соцсети Facebook.

Источник программы "Схемы" в правительстве сказал, что бизнесмен на частном самолете 20 марта прибыл из Ниццы. После возвращения он не контактировал с должностными лицами или депутатами. При этом он также посещал курорт в Куршевеле.

В тоже время, как стало известно "Стране", сегодня он пошел на поправку и выписался из больницы. "Еду домой", - написал он знакомым.

Кто ушел на самоизоляцию

После новости о заражении депутата Шахова члены экологического комитета Рады заявили, что уходят на самоизоляцию.

"Члены комитета уходят на самоизоляцию. Мы как ответственные народные депутаты идем в самоизоляцию для предотвращения возможного распространения инфекции", - сказал глава комитета Олег Бондаренко.

Это, кроме Шахова и Бондаренко, еще 14 народных депутатов: Зиновий Андрийович, Леся Василенко, Андрей Задорожный, Степан Ивахив, Елена Криворучкина, Игорь Кривошеев, Анжелика Лабунская, Александр Мариковский, Кирилл Нестеренко, Юлия Овчинникова, Эдуард Прощук, Александр Фельдман, Павел Якименко, Антон Яценко.

Мариковский 20 марта рассказал, что на самоизоляции, но к сегодняшнему дню должен сдать второй тест и выйти на свободу. Также нардеп сообщил, что анализы сдали работники аппарата Верховной Рады.

О своей самоизоляции заявлял и депутат от "Голоса" Ярослав Юрчишин - однопартиец контактировавшей с Шаховым депутата Леси Василенко. Но 23 марта он заявил, что его тест на "корону" негативный.

Как только появились подозрения о болезни народного депутата Сергея Вельможного, об уходе в самоизоляцию заявил Комитет ВР по вопросам здоровья, чьи заседания Вельможный посещал. Правда, после того, как диагноз Вельможного не подтвердился, комитет вернулся к работе. Зато принял решение самоизолироваться Комитет по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий – в связи с болезнью члена этого комитета Руслана Горбенко.

То есть самоизолируются и сдают тесты уже десятки нардепов. И как это вообще скажется на работе Рады - большой вопрос.

Откуда пришел вирус?

Как уже писала "Страна", большинство зараженных подхватило вирус в Куршевеле. Это элитный горнолыжный курорт во Франции.

Туда и поехала традиционно отдыхать на длинные выходные 8 марта украинская и российская бизнес-элита.

По данным российских СМИ в это время там побывали бизнесмены Михаил Прохоров, Шалва и Александр Чигиринский, а также многие другие.

Известных украинских людей там тоже, как видим, было немало. Это и Валерий Хорошковский, и Владимир Скоробогач, и судья Хозяйственного суда Киева Виктория Джарты, и Сергей Шахов, и экс-глава Офиса президента Андрей Богдан, а также его бывшая девушка Анастасия Сличная. Богдан и Сличная отрицают, что у них обнаружен коронавирус. Хотя слухи об этом ходят упорные.

И это не полный список. В это же время там были и многие другие бизнесмены. В частности, два новых случая заражения коронавирусом в Запорожской области, о которых сегодня было объявлено, появились у людей, которые вернулись из Куршевеля.

Нардеп Сергей Шахов рассказал "Стране" о своем посещении Куршевеля. По его словам, там он был с 3 по 11 марта с женой и еще тремя близкими друзьями, которые не депутаты, но в прошлом занимались политикой. По словам Шахова, они здоровы.

Шахов также заявил, что Хорошковского и Богдана лично не знает и на курорте с ними не контактировал. Зато видел в ресторане Le Cap Horn Марину Суркис (дочь Игоря Суркиса), у которой, по его информации, тоже коронавирус. Также ходят слухи, что коронавирус у Виктории Джарты.

Ресторан Le Cap Horn

Джарты в комментарии "Стране" сообщила, что ее готовят к выписке. "Действительно я сейчас нахожусь в Александровской больнице и действительно тест, который я делала 17.03, показал положительный результат! Но есть и хорошие новости: меня готовят к выписке!", - говорит девушка.

Депутат рассказал нам и о ситуации в Александровской больнице Киева. По его словам, она переполнена, но никого из VIP-посетителей Шахов там не встречал. Контакты поддерживает только с нардепами Александром Лукашевым (ОПЗЖ) и Сергеем Вельможным - у них до сих пор нет результатов последнего теста, но зато есть все симптомы коронавируса, говорит Шахов.

Отметим, что по данным "Страны", практически у всех пациентов в Александровской больнице была она и та же история - экспресс-тесты не показывали вируса и лишь тесты лабораторные его подтверждали. Интересно, что 18 марта в медпункте Рады все депутаты также прошли экспресс-тесты и у всех они показали одинаковый результат - здоровы, но многие депутаты, не доверяя эти тестам, отдельно проходили ПЦР-диагностику.

Также, по данным СМИ, положительный результат дали тесты частной клиники "Евролаб", но она их не обнародовала, пока не получила подтверждение от немецких специалистов.

По информации "Страны", элитная тусовка, скорее всего, подцепила вирус в трех ресторанах Куршевеля - Le Cap Horn, Bagatelle Courchevel, Nammos Courchevel.

Ресторан Bagatelle Courchevel

Это были самые популярные места тусовки элитной публики в марте.

Отметим, что горнолыжные курорты Европы в начале марта стали настоящим рассадником коронавируса.

Ресторан Nammos Courchevel

Известна история австрийского курорта Ишгль, где один лишь 36-летний бармен-немец в заведении "Kitzloch" непосредственно заразил 15 человек. Не исключено, что от официантов и барменов коронавирус передался и в Куршевеле.