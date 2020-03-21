В харьковских трамваях людей, как и по всей Украине, ездит больше, чем по 10 человек, несмотря на введенные карантинные меры в стране. Для того чтобы полиция не отследила нарушение, харьковчане присаживаются на корточки.

Видео появилось на портале Харьков 1654, говорится в онлайне "Страны".

"Кондуктор трамвая №6 орет и просит спрятаться, так штраф 1 000 грн, все дружно по просьбе присели", - говорится в сообщении к видео.

После этого, проезжая мимо универмага Харьков, кондуктор, который увидел полицию, опять попросил пассажиров присесть.

Видео Kharkiv_1654/facebook

Ранее "Страна" писала, что Киев полностью останавливает общественный транспорт с воскресенья.

Также мы рассказывали, что в Офисе президента будут просить церкви отменить все богослужения на время карантина.