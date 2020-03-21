Свитолина с бойфрендом сняли веселый ролик о панике из-за коронавируса. Видео
Первая ракетка Украины Элина Свитолина и ее бойфренд Гаэль Монфис сняли видео на тему паники из-за коронавируса в мире. Они находятся на теннисном карантине и публикуют фрагменты из жизни в социальных сетях.
Так, шутливое видео было опубликовано в совместном Instagram-аккаунте Свитолиной и Монфиса.
По сюжету страх заразиться не позволяет украинке и французу спокойно открыть холодильник, попить воды, съесть огурец или даже поцеловать друг друга. В видеоролике все время звучит устрашающий закадровый голос, который произносит слово "коронавирус".
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