Первая ракетка Украины Элина Свитолина и ее бойфренд Гаэль Монфис сняли видео на тему паники из-за коронавируса в мире. Они находятся на теннисном карантине и публикуют фрагменты из жизни в социальных сетях.

Так, шутливое видео было опубликовано в совместном Instagram-аккаунте Свитолиной и Монфиса.

По сюжету страх заразиться не позволяет украинке и французу спокойно открыть холодильник, попить воды, съесть огурец или даже поцеловать друг друга. В видеоролике все время звучит устрашающий закадровый голос, который произносит слово "коронавирус".

Посмотреть эту публикацию в Instagram 🦠 #corona Публикация от (G)ael.(E)lina.(M).(S). (@g.e.m.s.life) 20 Мар 2020 в 10:02 PDT

Ранее "Страна" публиковала мемы о коронавирусе.

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