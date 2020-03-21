В Украину из Парижа прибыл специальный рейс, который вернул в страну 132 человека. Уточняется, что это лишь первый рейс, который был отправлен за границу для возвращения наших граждан.

Об этом передает МИД в спецаккаунте "Коронавирус в мире - оперативно от МИД Украины" в Facebook.

"По сообщению пограничной службы Франции, разрешается авиационный транзит из Франции граждан Украины при условии, если они будут оставаться в транзитной (международной) зоне в аэропорту и имеют подтверждение транзита (т.е. авиабилетов для дальнейшего следования). Такая транзитная (международная) зона есть только в аэропорту Шарля де Голля (Париж). Сегодня в Украину из Парижа прибыл первый спецрейс с 132 украинцами на борту", - говорится в сообщении.

Скриншот: facebook.com/pg/MFAInfoCoronavirus

Ранее "Страна" писала о том, что Украина договорилась с авиакомпаниями Fly Dubai и Air Arabia об эвакуации украинцев из Шри-Ланки.

Также мы сообщали, что власти России хотят эвакуировать своих граждан из Украины, списки уже формируются.