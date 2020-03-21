Министр внутренних дел Арсен Аваков утверждает, что в Киеве с воскресенья, 22 марта, перестанут работать перевозки в общественном транспорте. Исключение будет сделано лишь для медицинских работников, работников экстренных служб, аптек и продовольственных магазинов.

Об этом чиновник рассказал в комментариях к своему же посту на тему ужесточения правил карантина в Украине.

"Киев останавливает пасажирские перевозки, кроме работников экстренных служб аптек и продмагов. С воскресенья", - так ответил министр на соответствующий вопрос.

Скриншот: facebook.com/arsen.avakov.1

Напомним, в Украине по состоянию на утро субботы, 21 марта, зафиксирован 41 случай коронавирусной болезни Covid-19. Три пациента умерли, один выздоровел и уже выписан из больницы. За сутки 20 марта было зафиксировано 15 новых случаев.

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