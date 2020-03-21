Заседание Совета Европейского союза на уровне министров иностранных дел стран-членов в понедельник, 23 марта, пройдет по видеосвязи. Украину на заседании обсуждать не будут. Причина - перенос визита главы европейской дипломатии Жозепа Борреля в Киев.

Об этом говорится в анонсе заседания Евросовета на официальном сайте.

Видеоконференция министров иностранных дел стран ЕС начнется 23 марта в 11.00 по местному времени.

"Министры обсудят актуальные вопросы международной повестки дня и, в частности, последствия нового коронавируса для иностранных дел с акцентом на репатриацию граждан ЕС, которые оказались за рубежом, а также геополитические последствия пандемии", - говорится в сообщении Совета ЕС.

Главы МИД могут также затронуть вопрос Ливии, ситуацию в Сирии и ее влияние на внешние границы ЕС с Турцией.

Ранее "Страна" рассказывала, что глава Европарламента после посещения Италии отправил себя на карантин.

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