Руководитель Dragon Capital Томаш Фиала в эфире политического ток-шоу "Свобода слова" заявил, что Верховная Рада на следующей неделе должна принять два законопроекта, необходимых для получения нового транша от Международного валютного фонда. В тоже время во фракции "Слуга народа" эту информацию не подтверждают.

Об этом пишет Telegram-канал "Политика Страны" со ссылкой на источники во фракции президента.

"Вчера у Савика Шустера руководитель инвесткомпании "Драгон капитал" Томаш Фиала заявил о том, что на следующей неделе Рада должна принять два закона, необходимых для получения кредита МВФ – закон о земле и о запрете на возврат Коломойскому Приватбанка. Вчера на конференции эксперт Центра Евразии Atlantic Council Андерс Аслунд сказал, что принятие этих двух законов ожидается в течение двух недель. Но что интересно – о скором принятии этих законов говорят только Фиала и Аслунд (обоих относят к так называемым соросятам").

Никто из "Слуг народа" или руководства Радой на это даже не намекает. Официально парламент ушел на карантин до 3 апреля и может проводить лишь внеочередные заседания.

А закон о земле он сможет проголосовать только на пленарном.

"Страна" решила узнать – что на самом деле происходит с принятием законов, необходимых под кредит МВФ.

Как сообщил нам один из депутатов правящей фракции, во время встречи с нардепами на этой неделе глава Офиса президента Ермак сказал, что голосование будет, только если от МВФ поступят гарантии предоставления кредита, а также, дополнительно, безвозвратной помощи.

Будут гарантии – будет голосования. Не будут гарантий – не будет.

Но при этом, депутат подчеркнул, что речь может идти только о голосовании за закон о земле (под него, по его словам, впритык, но голоса есть – около 230).

"Антиколомойский" закон слуги народа пока принимать не намерены. "Если ставить оба закона, то ни один не пройдет", - сказал депутат, имея в виду, что в таком случае группа Коломойского приложит все усилия, чтобы завалить оба проекта.

Но, как уже писала "Страна", закон по "Приватбанку" является для МВФ принципиальным. Даже более принципиальный, чем закон о земле. И пока трудно предположить, что Фонд вдруг снимет это требование", - пишет "Политика Страны".

В то же время главный редактор "Страны" Игорь Гужва отмечает, что в условиях надвигающегося мирового экономического кризиса Украине нужно надеться не на кредит МВФ, а лишь на собственные силы, приводя в порядок свою экономику.

Об этом Игорь Гужва написал на своей странице в ФБ.

"На самом деле никто не знает, что ждет мировую экономику вообще и украинскую в частности.

И какова будет глубина падения тоже никто не знает.

Идет обвал на трех крупнейших рынках мира – Китай, ЕС, США. Естественно, что Украина, с ее экспортной экономикой в стороне точно не останется. Тем более, что объявленный властями тотальный карантин опустит в глубокий минус транспорт, торговлю и сферу услуг. А это сотни тысяч безработных, которым, кстати, некуда будет из Украины уехать в трудовую миграцию – закрыты границы и с Евросоюзом, и с Россией.

Далее. Суммы, которые обсуждаются с МВФ (5,5 млрд плюс еще несколько миллиардов экстренной помощи по какой-то еще четко не артикулированной программе) принципиально ситуацию не изменят. В любом случае нам нужно будет отдавать по внешнему долгу в течение года 17 млрд долларов.

А кроме того, сейчас ещё идёт вывод валюты из Украины. Собственно под это Нацбанк сейчас и распродаёт резервы, чтоб уважаемые люди могли продать гривны и купить доллары ещё по не очень высокому курсу.

Какая должна быть стратегия Украины в такой ситуации?

Стратегия здравого смысла.

1. Свести в плюс торговый баланс. Как ни странно, это возможно. Благодаря падению цен на нефть и прочие энергоносители (основа нашего импорта). Наш экспорт по цене тоже просаживается, но тот же металл и руда падают пока заметно медленнее, чем нефть. А продовольствие проседает еще меньше. Парадоксально, но сырьевая направленность нашего экспорта в кризисные моменты это плюс – спрос на продовольствие в мире провалится намного меньше, чем на айфоны, компьютеры, самолеты и автомобили. И даже меньше, чем на энергоносители.

2. Ввести жесткие ограничения на вывод валюты. На время кризиса разрешить покупку валюты только под критический импорт. Это нарушает чьи-то права? А закрытие метро не нарушает права человека? Почему права спекулянтов (в том числе, как говорят, и Порошенко с Гонтаревой), которые сейчас под прикрытием валютных интервенций НБУ выводят миллиарды из Украины после продажи ОВГЗ важнее прав миллионов украинцев, которые лишены возможности передвигаться на общественном транспорте? Как говорил классик - карантин так карантин.

3. Минимизировать выплаты по внешним обязательствам. Предложить провести реструктуризацию долгов (оптимальный вариант), объявить дефолт, технический дефолт – не суть важно. Все равно никто нам сейчас на открытом рынке занимать не будет и внешние инвесторы к нам не пойдут вне зависимости от того, объявим мы дефолт или нет. Главное – валюта из страны уходить не должна. МВФ в таком случае не даст нам кредит? Не важно. На прекращении выплат по внешнему долгу мы больше сэкономим, чем нам может дать МВФ.

4. Прекращение тотального карантина, когда представится для этого возможность. Кроме того, нужно следить за опытом стран, которые не вводят тотальный карантин – если их показатели по эпидемии будут не хуже, чем у нас, то надо принимать решение – стоит ли продлевать карантин или нет. Остановка страны на карантин, без компенсаций за простой людям и бизнесу (как это делается в Европе) – прямой путь к экономическому коллапсу и тотальной нищете, которая страшнее коронавируса.

5. Прекращение войны на Донбассе через выполнение Минских соглашений, что высвободит огромные ресурсы бюджета, которые критически будут важны сейчас для спасения украинской экономики.

Украину нужно превращать в государство, которое сможет экономически выжить при любом развитии событий вне зависимости от того, будет ли внешняя помощь или нет.

Для этого нужно закончить войну, минимизировать импорт, закрыть пути для вывода валюты, а ресурсы, которые за счет этого освободятся, пустить на поддержку отечественного производителя, на сохранение рабочих мест, на стимулирование внутреннего потребления.

А вот "Приватбанк" Коломойскому, конечно же, возвращать нельзя. Потому что это будет крах и "Приватбанка" и, вместе с ним, банковской системы страны", - пишет Игорь Гужва.

Скриншот: facebook.com

"Страна" ведет онлайн, где публикуются все самые актуальные новости по эпидемии коронавируса в Украине.