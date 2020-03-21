На Прикарпатье подтвержден новый случай заболевания коронавирусом нового типа из Уханя. Болезнь зафиксировали у жительницы Ивано-Франковской области. Она до этого находилась во Франции.

Об этом сообщает Ивано-Франковская ОГА.

"Пациентка обратилась к семейному врачу с жалобой на несколько повышенную температуру тела. После опроса, пациентку изолировали в больнице. Сейчас женщина чувствует себя удовлетворительно, сухого кашля и других признаков коронавирусной инфекции нет", - говорится в сообщении.

Ее отец и двое детей, которые живут вместе с ней, находятся на самоизоляции.

Скриншот: Facebook/Івано-Франківська обласна державна адміністрація

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