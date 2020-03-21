Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков выступил за ужесточение карантина в Украине в связи с распространением коронавируса. Он пообещал, что карантинные меры будут значительно жестче уже в ближайшее время.

Об этом министр написал на своей странице в Facebook.

"В стране уже введены ограничительные меры. Они будут значительно жестче в ближайшие дни – это продиктовано необходимостью! Это нужно делать!", - заявил Аваков.

Глава МВД заявил, что его позиция - тотальный карантин.

"На данный момент в стране должны работать только критически необходимые субъекты хозяйствования, вне зависимости от форм собственности, предприятия критической промышленной инфраструктуры... Остальные должны быть закрыты и люди должны быть дома на карантине", - заявил министр.

Аваков добавил, что люди должны быть не уволены и не отправлены в принудительные отпуска. Об убытках и компенсациях нужно думать и решать позже, "когда выживем".

"Должна быть проведена мобилизация ресурсов предприятий, организаций и учреждений и осуществлена переориентация отдельных предприятий на производство необходимой продукции, такой как медпрепараты и оборудование", - выразил свое мнение министр.

Он сказал, что людям нельзя выходить из дома, кроме крайней необходимости.

"Это должно стать жестким правилом в ближайшие дни! Ради тысяч и тысяч жизней! Правительство, президентский штаб готовят такие варианты для решения. Моя позиция - сделать это как можно раньше", - добавил Аваков.

Скриншот: Facebook/Arsen Avakov

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