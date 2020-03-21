Для того, чтобы участвовать в Евровидении 2021 года, которое перенесли с этой весны, нужно будет поменять песни. Нынешние песни не смогут участвовать в конкурсе 2021 года. Кроме того, страны могут поменять своего представителя.

Об этом сообщили организаторы конкурса.

В ближайшие месяцы в Европейском вещательном союзе собираются на своих Интернет-платформах транслировать песни, которые должны были звучать на сцене отмененного Евровидения-2020.

Но, по правилам конкурса, песни в следующем году должны быть другими. Что касается украинских участников Евровидения, группы Go_A - его менять не собираются.

Скрингшот: instagram/ eurovision.ua

Напомним, что от Украины на Евровидение должна была поехать Go_A.

Также "Старна" рассказывала, что пандемия коронавируса внесла свои коррективы и в культурную жизнь. По всему миру отменяются массовые мероприятия: концерты, спортивные турниры, выставки и фестивали.