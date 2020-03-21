В Офисе президента хотят провести переговоры с крупнейшими украинскими Церквями, уговорив их отменить все богослужения на время карантина.

Об этом Telegram-каналу "Политика страны" сообщили информированные источники.

"По данным источников из Офиса президента, сейчас на Банковой планируют провести переговоры с основными церквями, чтобы убедить их прекратить любые службы на время коронавируса", - говорится в сообщении.

Ранее "Страна" писала, что в храмах Православной церкви Украины (ПЦУ) не собираются останавливать службы, несмотря на то, что этого потребовал Вселенский Патриарх Варфоломей.

Также мы писали, что в Тернопольской области обнаружен коронавирус у священника.

А президент Молдовы Игорь Додон сказал, что коронавирус нашли у четырех людей, которые накануне побывали в Почаевском монастыре (Тернопольская область).

Также мы рассказывали, что обитатели мужского Высоко-Петровского монастыря, расположенного на улице Петровка в Москве, решили каждый вечер обходить улицы Москвы крестным ходом с молитвами об избавлении от коронавируса. Первый крестный ход состоялся 18 марта вечером.