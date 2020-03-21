В Украине появилась первая "красная зона", закрытая на въезд и выезд.

Это "заробитчанское" село Коленковцы под Черновцами, внезапно ставшее эпицентром коронавируса в стране. В этой буковинской глубинке уже подтвердили 11 случаев заболевания, еще несколько десятков - под подозрением. Они сделали тесты и ждут результатов. Что составляет половину заболевших в Черновицкой области (25 человек), ставшей украинским Уханем. Всего в Украине заразился 41 человек.

Из Буковины, как и со всей Западной Украины, многие годы массово выезжали на заработки в Европу, в основном в Италию. А с началом эпидемии также массово начали возвращаться - и привозить с собой коронавирус.

Как живет закрытое село и почему там множатся зараженные, узнавала "Страна".

Родина молдавского митрополита

Когда 19 марта подтвердились больше десяти случаев заражения, перед Коленковцами поставили блокпост с бетоннами блоками, полицией и медиками, который меряют температуру у водителей и пассажиров машин. Впускают туда только местных и никого не выпускают.

Коленковцы - большое село, с 5 тысячами жителями, 300 из них - постоянно на заработках. Остюда родом - митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир (Кантарян).

Половина местных заробитчан в марте вернулись домой - пересидеть на родине карантин. По разным подсчетам, всего на Буковину приехало минимум 1,5 тысячи заробитчан из Италии, и продолжают ехать.

В Коленковцы впускают только местных и никого не выпускают. Фото: стоп-кадр из видео ТСН

Местные рассказывают, что коронавирус в село завезла одна из вернувшихся из Италии заробитчанок, которая стала так называемым "нулевым пациентом". Женщина заразила всю свою семью, включая двух невесток и трех внуков. А от них уже начали заражаться другие. Сейчас все - в больнице, состояние у них легкое, говорят медики.

"Мало того, что тетка приехала и заразила родных, которые устроили гульбу по поводу ее приезда. Так она еще и по митингам бегала, активистка, блин (9 марта группа селян ездила пикетировать Черновицкую обладминистрацию, требуя определить Коленковцы центром территориальной общины). Нет, чтобы дома сидеть, так она ходила и заразу разносила. А таких как она - сотни на Буковины, из-за таких мор начнется, вторая Италия", - возмущается в разговоре со "Страной" житель села Игорь Рудик.

После "заробиткив" идут по гостям и зовут родню

Коленковчане - в страшной панике, накупили продуктов на несколько дней вперед и сидят по домам, боятся выходить, что не заразиться.

"Все без исключения на самоизоляции, сегодня на улице увидел только четверых. В центре села - чуть больше, в основном передвигаемся на авто за продуктами. Люди очень напуганы. Все в масках, от заробитчан шарахаются, стараются не пересекаться. Приехали из своей Италии, вирус привезли. Дома им не сидится. У нас же как - вернулся с "заробиткив", надо это дело отметить, всю "родыну" созвать. По гостям шляются, отмечают приезд. Надо было у границ полевые госпитали развернуть и сразу отправлять всех на карантин, а не домой. Теперь половина села заболело - 11 человек это так, статистика. На самом деле в каждой второй хате лежат с температурой и кашлем. Я вот купил макарон, масла, хлеба, консерв - на неделю должно хватить. А дальше не знаю, как на улицу выходить", - рассказал нам местный житель Вадим.

Сельский голова Дмитрий Мельник "самоизолировался" с остальными, на передовой остался врач сельской больницы Олег Банар. Из "обмундирования" на нем - лишь обычная медицинская маска.

Пьют конские дозы парацетамола, чтобы проехать границу

Село разделилось на тех, кто ругает вернувшихся из Италии земляков и тех, кто поддерживает. Вторые - в основном те, у кого кто-то из родственников работает за границей.

"У доктора нашего уже начался нервный тик. Больных повалило один за другим. Пообещал же Зеленский вернуть заробитчан домой, вот и "маемо". Как зарабатывать - так за бугор, а как "пригорело" - так на родину. Больные уже едут - напиваются конскими дозами парацетамола, чтобы сбить на время температуру и через границу проехать. Приезжают и давай: в магазин, на рынок, в церковь, к друзьям", - бурчит местная жительница Галина.

"Из-за таких мы пострадаем еще больше. Думать нужно головой. Что они могут быть носителями, а заболеть могут другие. Я бы таких сажала на карантин в тюрьму. Давно надо было закрыть не только села, но и Черновцы, тем более знали, что заробитчане возвращаются", - негодует Тамара Ляшкевич.

"У людей могут быть разные обстоятельства - некоторые ездили на заработки на два-три месяца по биометрии, и на время карантина в Италии им просто негде жить, не на улице же им оставаться. Многие потеряли свои работы, к тому же, сиделками опасно сейчас работать, ведь болеют в основном пожилые", - защищает заробитчан Наталья Голбан.

"Если бы они заболели в Италии, имея только биометрический паспорт, то есть нелегалами, даже не представляете, сколько им начислят за лечение, если вылечатся. А не дай Бог летальный исход. Так пусть мои близкие приедут и будут у нас на карантине дома", - говорит Оксана Балан, тетя которой тоже вернулась из Италии.

Хотят КПП у Черновцах

Тем временем жители соседних сел жалуются на неудобства из-за закрытия Коленковцев,

"Из-за этого к нам в Шиловцы не пропустили машину с хлебом и машину с лекарствами в аптеку, а мы через два села после Колинковцев. И что нам делать? Я то купила продуктов на пару дней и не выхожу, а что будет дальше, не представляю", - сказала "Стране" Людмила Мельничук из соседних Шиловцев.

В самих Черновцах тем временем ужесточают карантин - ввели обязательное ношение масок и запретили появляться на улице детям до 14 лет без взрослых. Также на въезде в Черновцы хотят поставить КПП, где будут проверять температуру и брать данные у всех въезжающих, об этом заявлял мэр города Алексей Каспрук, но пока пропускные пункты не появились.