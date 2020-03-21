Сегодня, 21 марта, стало известно, что в Киеве ушла из жизни известный украинский социолог, директор Фонда Демократические инициативы имени Илька Кучерива, старший научный сотрудник Института социологии НАН Украины Ирина Бекешкина. 4 февраля ей исполнилось 68 лет.

Иванна Климпуш-Цинцадзе в Facebook выразила свои соболезнования родным, друзьям и близким покойной.

"Какая болезненная и неожиданная новость! Фонд Демократические инициативы сообщает о том, что умерла Ирина Бекешкина.

Человек ценностный, честный, открытый, мудрый! Человек, который был примером порядочности и профессионализма для многих, к мнению которого хотелось прислушаться, в глубину понимания которой всегда верилось...

Ирина Эриковна, кланяюсь Вашему служению, склоняю голову в знак памяти и уважения, искренне сочувствую родным, близким, коллегам! Вечная и света и память! Покойтесь С Богом", - написала Иванна Климпуш-Цинцадзе.

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