Сколько в Украине зараженных коронавируом? Данные МОЗ на утро 21 марта
В Украине по состоянию на утро субботы, 21 марта, зафиксирован 41 случай коронавирусной болезни Covid-19. Три пациента умерли, один выздоровел и уже выписан из больницы. За сутки 20 марта было зафиксировано 15 новых случаев.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.
По данным МОЗ, сейчас коронавирусная болезнь обнаружена в 9 областях и в столице:
- Черновицкая область - 25 случаев (1 летальный, 1 выздоровел)
- Житомирская область - 2 случая (1 летальный)
- Киевская область - 3 случая
- Донецкая область - 1 случай
- Днепропетровская область - 2 случая
- Ивано-Франковская область - 2 случая (1 летальный)
- Львовская область -1 случай
- Тернопольская область - 1 случай
- Харьковская область - 1 случай
- Киев - 3 случая
"В течение 21 марта в Центр общественного здоровья поступило 80 подозрений на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 450 сообщений о подозрении на COVID-19"- уточнили в МОЗ.
Скриншот: Facebook/Міністерство охорони здоров'я України
"Страна" ведет онлайн, где публикуются все самые актуальные новости по эпидемии коронавируса в Украине.
Также мы рассказывали, что первой заболевшей коронавирусом харьковчанкой стала жена замглавы облсовета.