В Украине по состоянию на утро субботы, 21 марта, зафиксирован 41 случай коронавирусной болезни Covid-19. Три пациента умерли, один выздоровел и уже выписан из больницы. За сутки 20 марта было зафиксировано 15 новых случаев.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

По данным МОЗ, сейчас коронавирусная болезнь обнаружена в 9 областях и в столице:

Черновицкая область - 25 случаев (1 летальный, 1 выздоровел) Житомирская область - 2 случая (1 летальный) Киевская область - 3 случая Донецкая область - 1 случай Днепропетровская область - 2 случая Ивано-Франковская область - 2 случая (1 летальный) Львовская область -1 случай Тернопольская область - 1 случай Харьковская область - 1 случай Киев - 3 случая

"В течение 21 марта в Центр общественного здоровья поступило 80 подозрений на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 450 сообщений о подозрении на COVID-19"- уточнили в МОЗ.

Скриншот: Facebook/Міністерство охорони здоров'я України

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