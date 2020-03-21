Апелляционный суд Амстердама перенес рассмотрение дела о "скифском золоте". Причина - пандемия коронавируса и карантин.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора музея Тавриды в аненксированном Крыму Андрея Малыгина.

"Рассмотрение дела судом Амстердама о коллекции крымских музеев перенесено из-за коронавирусной инфекции. Новая дата рассмотрения дела станет известна 7 июля", - сказал Малыгин.

Напомним, в феврале 2014 года в амстердамском Музее Алларда Пирсона открылась выставка скифского золота. Часть экспонатов принадлежала киевским музеям, а часть - крымским. После того, как Россия аннексировала Крым в марте 2014 года, в мае в Украину вернулись только киевские предметы. Остальные экспонаты Украина требовала передать ей напрямую, Крым требовал вернуть их на полуостров. В 2016 году городской суд Амстердама принял решение в пользу украинской стороны. Музеи Крыма подали апелляцию. Решение по ней ожидалось в начале 2020 года.

Среди экспонатов выставки - артефакты из скифского золота, драгоценные камни и мечи древних греков и скифов. Стоимость коллекции оценивается в $ 1,5 млн.

Во вторник, 16 июля, Апелляционный суд Амстердама попросил дополнительную информацию по спору между Украиной и музеями Крыма о "скифском золоте", а окончательное решение может быть вынесено через 6-9 месяцев.

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