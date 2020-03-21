Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на данные Укргидрометцентра предупреждает о грядущем похолодании. В ночь на 22 марта может быть до -7 градусов, а днем в воскресенье - местами до трех градусов мороза.

Об это говорится на сайте ГСЧС Украины.

В связи с вторжением арктического воздуха ожидается ощутимое снижение температуры. По данным синоптиков, этой ночью в Украине будет до -1...-7 градусов, днем ​​от -3 до +3.

На юге и востоке ночью около 0, днем ​​до +2... +7 градусов.

"22-23 марта похолодание будет сопровождаться порывами ветра 15-20 м/с (уровень опасности желтый) и осадками", - так же предупредили в ГСЧС.

В западных, северных, центральных и Харьковской областях будет дождь и мокрый снег. Снежный покров местами составит 1-3 см, на дорогах гололедица. В южных, Луганской и Донецкой областях будет дождь.

В Карпатах 21-22 марта будет большой снег, 23 марта небольшой снег, метели, порывы ветра 15-20 м/с, на высокогорье 25 м/с, на дорогах снежные заносы, гололедица (уровень опасности желтый).

"Ожидается образование снежного покрова высотой 5-10 см, что приведет к нарушению движения транспорта на автодорогах в горной местности. 24-25 марта сохранится холодная, без осадков погода", - предупредили в службе.

Ранее "Страна" рассказывала, что в ближайшие выходные, 20-21 марта, в Украине ожидается существенное похолодание. Теплее станет только ближе к 26 марта.

Также мы рассказывали, что синоптик показала фото, как и откуда в Украину заходит арктический холод.