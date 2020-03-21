Служба безопасности Украины прекратила в Харькове работу сети борделей. Задержаны фигуранты преступной группировки, которые организовывали работу салонов.

Об этом сообщил глава пресс-центра СБУ Владислав Абдула на своей странице в Facebook.

Четверо организаторов нелегального бизнеса создали в Харькове сеть подпольных борделей. Они подыскивали женщин, которые находились в трудном материальном положении. Женщинам предлагали высокооплачиваемый доход, не раскрывая деталей, а в процессе "оформления на работу" склоняли к занятию проституцией.

Фото: СБУ

По оценкам правоохранителей, злоумышленники успели втянуть в проституцию более 100 девушек.

"Для координации дельцы создали подпольный "колл-центр". Его операторы принимали заказы от клиентов, размещали в интернете рекламу интим-услуг и объявления для "вербовки" женщин. Конспирируясь, при выходе в интернет, работники контакт-центра использовали карточки иностранных операторов мобильной связи", - рассказал Абдула.

Видео: YouTube/Служба безпеки України

Сотрудники СБУ провели 9 обысков, в частности, в "колл-центре" и по месту жительства участников преступной группы.

Решается вопрос о сообщение фигурантам о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 303 (сутенерство или вовлечение лиц в занятие проституцией) Уголовного кодекса Украины.

Скриншот: Facebook/Vladislav Abdula

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