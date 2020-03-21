Сегодня, 21 марта, в поселке Каналстрой, который находится в Дмитровском районе Подмосковья, загорелся склад алюминиевого завода. Огнем охвачено 60 тыс. кв. метров. Здание склада горит полностью.

Об этом сообщает российское информационное агентство ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Пожар возник на кровле здания, возгорание тушат по третьему рангу сложности. На тушение пожара уже следует пожарный поезд, спасатели готовят пожарные самолеты. Существует угроза распространения огня.

В пресс-службе МЧС уточнили, что огонь охватил все здание, кровля уже обрушилась.

"По уточненной информации, площадь пожара составляет 60 тыс. кв. метров", - сказал представитель МЧС.

Фото: РИА Новости

Ранее "Страна" писала, что в Киеве горел парк "Муромец".

таке мы рассказывали, что всего за одни сутки 18 марта в Украине зафиксированы 602 пожара.