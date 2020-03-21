В Греции в ночь на субботу, 21 марта, произошло два землетрясения. Магнитуда землетрясений была 4,3 и 5,6 балла. Есть пострадавшие и разрушения.

Об этом сообщает местное издание Athens News Agency со ссылкой на Афинский институт геодинамики.

Первое землетрясение мощностью в 4,3 балла началось в 23.59 по местному времени. Второе землетрясение силой 5,6 балла произошло в 02:49 в 14 километрах к северо-востоку от Парги. Очаг землетрясения располагался в 10 км под землей.

Резонанс от стихии ощущался в Теспротии, Превезе, Янине, Арте и на Корфу. Больше всего пострадал поселок Каналаки в префектуре Превеза. Там были разрушены несколько старых домов, жители были травмированы. На дорогах были оползни и камнепады.

Ранее "Страна" писала, что в Турции произошло землетрясение магнитудой в 5,7 баллов.

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