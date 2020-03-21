В Китае за сутки пятницы, 20 марта, не было зарегистрировано новых случаев заражения коронавирусной пневмонией среди жителей. Таким образом, в материковом Китае нет локального заражения коронавирусом уже третьи сутки.

Об этом в пятницу, 21 марта, сообщает китайское информационное агентство "Синьхуа".

В сообщении говорится, что на территории страны за сутки был отмечен 41 новый подтвержденный случай заражения коронавирусом SARS-CoV-2 без учета данных Сянгана, Аомэня и Тайваня. Однако все эти зараженные люди приехали в страну из-за границы.

Ранее "Страна" писала, что в Ухане впервые не отмечено новых случаев заражения коронавирусом, теперь его везут в Китай из-за границы.

Также мы рассказывали, что смертность от коронавируса в Китае оказалась гораздо ниже мировых показателей.