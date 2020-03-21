Еда может стать серьезным помощником в деле борьбы с коронавирусом Сovid-19, но чтобы этот союзник был наиболее эффективным, важно знать, как правильно готовить пищу и что стоит добавить в свой рацион.

Диетологи советуют на фоне распространения пандемии коронавируса в первую очередь обогатить свое повседневное меню овощами, зеленью и фруктами.

Так же они дали советы, как правильно готовить каши из различных круп, что бы они оказали максимально положительный эффект на организм и укрепили иммунитет.

Об этом передает РИА Новости в своем Telegram-канале.

Итак, вот три главных совета, как составить лечебное меню

1. Промышленно переработанные продукты в консервах обделены питательной ценностью, стоит избегать и сахара, который негативно влияет на проницаемость сосудистой стенки, способствует росту бактерий.

2. Крупы нужно выдерживать в воде в течение 4-6 часов, чтобы ферментировать. Это повышает их усвояемость и освобождает от фитиновой кислоты, которая не дает усваиваться важным микроэлементам. Из ферментированных продуктов очень полезны моченые яблоки без уксуса и квашеная капуста.

3. В целом в рационе должно быть достаточно белка, витаминов (А, В, С) из разных групп продуктов, микроэлементы, в том числе цинк, который есть в зерновых, морепродуктах, мясе птицы.

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