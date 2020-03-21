Церемония Почетного караула Национальной гвардии Украины у здания Верховной Рады временно отменяется. Отмена распространяется на время карантина из-за коронавируса.

Об этом говорится на сайте Верховной Рады Украины.

"В связи с введением карантина в Украине, с целью предотвращения распространения коронавируса, торжественные церемонии по несению Почетного караула Национальной гвардии Украины у здания украинского парламента - временно приостанавливаются", - говорится в сообщении.

Напомним, что церемония Почетного караула была введена в стране только с 1 марта 2020 года. Почетный караул несет службу с 10.00 до 18.00 в выходные и праздничные дни с ежечасной сменой.

По состоянию на вечер пятницы, 20 марта, в Украине зафиксирован 41 случай заражения коронавирусом нового типа.

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