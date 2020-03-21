Министерство иностранных дел Украины обнародовало информацию о том, сколько граждан Украины зараженных коронавирусом находятся сейчас за кордоном, и сколько из них умерло.

Официальные данные МИД опубликовал на Facebook вчера вечером 20 марта.

Трое наших земляков скончались, а на карантине за границей находятся 146 украинцев. Из них 101 - в Польше, 16 - в Бразилии, по 7 - в Германии и Вьетнаме, 3 - в ОАЭ, по 2 в США, Австралии, Молдове и Великобритании, по одному - в Румынии, на Кубе, в Китае и Израиле.

15 украинцев проходят лечение от коронавируса за пределами Украины. Шестеро вылечились от этой болезни.

Всего на Родину при содействии дипведомств вернулись 45 989 украинских граждан.

Ранее "Страна" сообщала, что МОЗ Украины подтвердил ещё два новых случая коронавируса. Общее число зараженных в Украине - 41 челове