У сотрудника аппарата вице-президента США Майка Пенса диагностировано заражение коронавирусом. Правда, заболевший не имел прямых контактов ни с самим Пенсом, ни с президентом Дональдом Трампом.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление, распространенное пресс-службой Белого дома в пятницу.



"Этим вечером мы были уведомлены, что у работника офиса вице-президента положительный результат на коронавирус. Ни президент Трамп, ни вице-президент Пенс не имели тесных прямых контактов с этим человеком", - написала в упомянутом заявлении пресс-секретарь вице-президента Кэти Миллер.



Миллер уточнила, что врачи выясняют контакты инфицированного сотрудника.

Ранее "Страна" сообщала, что Трамп анонсировал скорую победу над коронавирусом.

Также мы приводили заявление главы Белого дома о том, что Китай виноват в страданиях всего мира от пандемии коронавируса.