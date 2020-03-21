В пятницу Министерство охраны здоровья сообщило о первом случае заражения коронавирусом в Харькове.

Как выяснилось, заболела жена заместителя председателя Харьковского облсовета Владимира Скоробагача Виктория.

Об этом со ссылкой на собственные источники передает медиа группа "Объектив".

Заместитель галвы облсовета решил слетать в Европу, когда там уже вовсю бушевала эпидемия коронавируса. Через несколько дней после возвращения Скоробагач почувствовал недомогание. У него поднялась температура, и сбить ее было практически невозможно. Чиновник сделал 4 теста на COVID-19. Все оказались отрицательными.

"Как только появилась температура, сразу пошел на самоизоляцию. Был в начале марта в Европе, в первых числах. Температура появилась через 9 дней. Вообще ни с кем не контактирую. Сдавал 4 теста, все отрицательные. Но у нас, мне кажется, тесты не слишком качественные. Или вообще непонятно, откуда они", - сказал Скоробагач в комментарии сайту "Харьков Today".

Чтобы окончательно исключить диагноз коронавирус (по протоколу ВОЗ, должно быть два отрицательных результатах), Скоробагач купил тест в киевской клинике за 15 000 гривен и отправил его в Германию.

"Сначала в инфекционку сдавал два теста, два раза ПЦР, на кровь, ничего не подтвердилось. Потом в Киеве сдавал, вот эти экспресс-тесты. Сейчас отправил в Германию тест очень дорогой. Держится температура, у меня такого не было никогда. Она не сбивается. Я пью таблетки какие-то, мне назначили", - рассказал о самочувствии заместитель председателя облсовета.

Прежде чем Скоробагач почувствовал себя плохо, он продолжал ходить на работу в Харьковский облсовет. Сейчас он находится на самоизоляции.

Между тем его начальник, губернатор Алексей Кучер сообщил, что первая заболевшая харьковчанка (то есть жена Скоробагача) после возвращения из Франции 11 марта пребывает в Киеве.

Ранее "Страна" писала, что в Украине подтвержден 41 случай заражения новым вирусом.