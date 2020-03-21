Во Львове, где 20 марта зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом, госпитализировали во Львовскую областную инфекционную больницу семерых людей. Это пассажиры пяти спецпоездов, которые приехали из стран Евросоюза.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные, озвученные и.о. директора департамента здравоохранения Львовской Облгосадминистрации Андреем Васько.

"Сегодня в Украину прибыли пять поездов из Пшемысля, едущих до Киева. В каждом из поездов находились от 500 до 800 человек. Во Львове вышли около 660 пассажиров. Всем пассажирам измеряли температуру на границе и во Львове, и в результате этих действий семерых человек доставили в инфекционную больницу для проведения диагностики", – сказал Васько на брифинге в пятницу.

По его словам, остальные пассажиры подписали согласие о том, что им известно о нормах законов Украины, в частности, о карантине для прибывающих из-за границы.

Ранее "Страна" сообщала, что к вечеру 20 марта в Украине коронавирус диагностировали у 41 человека.

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