Во Львове госпитализировали семь человек, прибывших поездами из Евросоюза
Во Львове, где 20 марта зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом, госпитализировали во Львовскую областную инфекционную больницу семерых людей. Это пассажиры пяти спецпоездов, которые приехали из стран Евросоюза.
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные, озвученные и.о. директора департамента здравоохранения Львовской Облгосадминистрации Андреем Васько.
"Сегодня в Украину прибыли пять поездов из Пшемысля, едущих до Киева. В каждом из поездов находились от 500 до 800 человек. Во Львове вышли около 660 пассажиров. Всем пассажирам измеряли температуру на границе и во Львове, и в результате этих действий семерых человек доставили в инфекционную больницу для проведения диагностики", – сказал Васько на брифинге в пятницу.
По его словам, остальные пассажиры подписали согласие о том, что им известно о нормах законов Украины, в частности, о карантине для прибывающих из-за границы.
Ранее "Страна" сообщала, что к вечеру 20 марта в Украине коронавирус диагностировали у 41 человека.
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