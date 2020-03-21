Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала способ сокращения распространения нового коронавируса. По мнению представителя организации, людям нужно сокращать физические контакты.

Такое заявление сделала глава подразделений экстренных заболеваний ВОЗ Мария ван Керхове.

"Физическое дистанцирование, чтобы сдержать распространение вируса, исключительно важно. Но мы не должны социально дистанцироваться от наших семей и любимых. Технологии сегодня достигли такого уровня, что мы можем поддерживать связь разными способами, не находясь даже в одной комнате", - сказала она.

Керхове посоветовала общаться с родственниками и близкими при помощи интернета, социальных сетей. Ее позицию поддержал исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

Ранее "Страна" писала, что в ВОЗ чуть ли не самым эффективным способом борьбы с коронавирусом назвали самоизоляцию.

Также мы приводили новые рекомендации ВОЗ по борьбе с коронавирусом в условиях роста числа больных.