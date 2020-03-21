Украинка Ирина Игнатьева, которая живет в Лондоне и заразилась там коронавирусом, рассказала, как она себя чувствует и как ее лечат в Великобритании.

О своем состоянии она рассказала в эфире NewsOne по видеосвязи.

"Сегодня у меня восьмой день заболевания. Сегодня я чувствую себя хуже. Поднялась температура 38,5 и переносится она очень тяжело. Гриппозное состояние. Но переносить было бы проще без того, что в новостях показывают" - сказала украинка.

По ее словам, в аптеках в Лондоне раскупили парацетамол и она сбивала температуру методом голода - ничего не еда, пила много воды и делала клизмы с содой.

"У нас к тебе не выезжает скорая, если не остановилось дыхание и нет жара больше 40 градусов" - пояснила Ирина Игнатьева. Но скорую все же вызвали, поскольку у нее была остановка дыхания.

Медики подтвердили диагноз, но в больницу ее не забрали, сказали находиться дома, поскольку у нее не было пневмонии. Это сделали, поскольку в больницах нет мест. При этом украинку поставили в очередь и пообещали забрать, если ей станет хуже в течение недели.

Такая же симптоматика у ее мужа, а ребенок чувствовал себя хорошо, но и у нее стала повышаться температура.

"Это не такое заболевание, как грипп. Каждый божий день появляется новый симптом. В начале была слабость, как отравление. На завтра симптомы исчезли, а черед день появилась вся основная симптоматика... Началось с сильной боли в горле и воспаления лимфоузлов на шее. Потом появился несильный сухой кашель. Температуры не было. Она скакала 36.5-37,5. Была одышка - сильное давление на грудную клетку, боль в середине спины" - описала все симптомы на личном примере украинка.

Медики сообщают, что картина и симптомы у разных людей могут быть разными.

Напомним, что по состоянию на 20 марта в Украине официально 41 случай заражения Covid-19.

Как сообщала "Страна", в Великобритании за последние сутки умерли 40 человек.