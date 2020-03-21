В пятницу, 20 марта, Министерство охраны здоровья сообщило о 10 новых случаях заражения коронавирусом в Черновицкой области.

Как оказалось, инфекция расползлась по всему региону и селам, куда из Италии вернулись заробитчане.

Об этом свидетельствуют данные МОЗ, оказавшиеся в распоряжении "Страны".

Так, согласно статистике ведомства, 11 человек с вирусом выявлены в селе Коленковцы Хотинского района. Оно находится в 20 км от Черновцов. Как сообщили "Стране" местные жители, туда на днях из Италии вернулись 150 человек.

Еще один населенный пункт области, где немало больных - село Брусница Кицманского района. В нем коронавирус диагностирован у 7 жителей.

По одному больному есть в самих Черновцах, а также в Хотине, селах Топоровцы, Лужаны и Иживцы.

Как писала "Страна", 19 марта в Черновицкой области были зафиксированы пять новых случаев коронавирусной инфекции.

К 20 марта во всей Украине заболел 41 человек. Трое инфицированных людей скончались.