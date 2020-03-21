Мэр Киева Виталий Кличко не исключил введения более жестких ограничений в столице, если число подхвативших коронавирус будет увеличиваться. При этом он будет опираться на уханьский опыт.

Об этом городской голова рассказал в эфире шоу "Свобода слова Савика Шустера" вечером 20 марта.

"Не исключаю, что в следующие дни, если случаи заражения коронавирусом будут увеличиваться, мы будем вводить более жесткие меры в отношении передвижения по городу. Сегодня я получил рекомендации из города Уханя. Уже на протяжении двух дней ни одного случая заражения коронавирусом в Китае нет. Мы сейчас переводим очень интересные рекомендации, изучаем эти рекомендации. И в соответствии с полученным протоколом будем дальше двигаться", - сообщил Кличко.

Видео: YouTube/ Shuster online

Мэр добавил, что все это делается в целях безопасности людей.

Ранее "Страна" цитировала заявление Кличко о том, что киевское метро не откроют раньше окончания карантина.

Также мы сообщали, что киевские власти организуют развозку к местам работы столичных медиков в период карантина.